UFC: Russo invicto recebe seis meses de suspensão após falhar em exame antidoping

O calendário de competições do UFC em 2024 se encerrou no dia 14 de dezembro, com a realização do evento em Tampa (EUA), último card do ano. Entretanto, mesmo sem lutas programadas, o programa antidoping da organização segue a todo vapor. E prova disso é que um grande prospecto dos meio-pesados (93 kg) acabou flagrado na reta final da temporada. Invicto no MMA profissional, Azamat Murzakanov testou positivo para o metabólito 'LGD 4030', substância proibida de efeito anabolizante, e recebeu uma suspensão de seis meses - 180 dias.

O gancho imposto a Murzakanov, devidamente aceito pelo russo, foi divulgado no site oficial do UFC (clique aqui) nesta segunda-feira (30) através de um comunicado do 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD). A coleta contaminada foi realizada no dia 8 de outubro de 2024. A punição para Azamat começou no dia 1º de novembro de 2024, data em que o lutador foi notificado por escrito pelo CSAD e suspenso de maneira, então, provisória. Sendo assim, 'The Professional', como é conhecido, estará apto a competir novamente 180 dias depois, mais precisamente a partir do dia 1º de maio de 2025.

Suplementação contaminada

Apesar de presente em seu organismo, a quantidade de 'LGD 4030' foi considerada ínfima e, portanto, tais níveis não seriam capazes de render a Murzakanov um aumento ou ganho de performance. Além disso, um frasco selado de um suplemento que o russo havia feito uso antes de ter a amostra do dia 8 de outubro coletada foi enviada ao Laboratório do UFC.

Após análise, foi encontrado justamente um nível baixo de 'LGD 4030' no suplemento, apesar da substância não estar listada nos ingredientes rotulados do produto. Tais indícios ajudaram na defesa de Azamat, que provavelmente sofreu com a ingestão de uma suplementação contaminada. Apesar do contexto, o russo recebeu o gancho de seis meses porque seu suplemento não foi testado e certificado por terceiros, como todos os atletas do UFC são educados a fazer, em caso de uso exclusivo.

Desde o fim de 2023, a USADA (agência antidoping americana) rompeu com o UFC e não regula mais seu plantel de atletas. Atualmente, a coleta de amostras é conduzida pela 'Drug Free Sport International', enquanto a administração e as sanções são supervisionadas de forma independente pelo 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD).