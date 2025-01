UFC encaminha Carlos Leal vs Alex Morono para card numerado de março, em Las Vegas

Os dois primeiros cards numerados de 2025 já estão próximos de sua forma final. O terceiro evento desta natureza na temporada, porém, aos poucos vai ganhando formato com o anúncio de seus primeiros confrontos. E prova disso é que Carlos Leal e Alex Morono vão se enfrentar justamente no UFC 313, programado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). A disputa entre os meio-médios (77 kg) foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight.

Ao contrário de Carlos, que até o momento só competiu pelo Ultimate uma única vez, Morono é consideravelmente mais habituado ao octógono mais famoso do mundo, com 22 confrontos disputados somente pela liga presidida por Dana White. A fase do americano, porém, não é das melhores. São quatro derrotas nas últimas seis lutas, sendo dois reveses em suas últimas duas aparições, em junho e outubro de 2024.

Brasileiro tenta virar página após estreia polêmica

Com seu segundo compromisso no UFC encaminhado, Leal tenta, além de conquistar seu primeiro triunfo na liga, deixar sua estreia no passado. Isso porque em seu debute, o brasileiro protagonizou um duelo bastante parelho e controverso contra Rinat Fakhretdinov, que saiu do UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), com o braço erguido por decisão unânime. O parecer dos juízes, porém, foi bem questionado por fãs e imprensa especializada, que marcaram o combate a favor de Carlos que, mesmo aceitando a luta às vésperas, apresentou um bom desempenho contra o rival russo.

