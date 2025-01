Tricampeão, Santos mira em 2025 conquistar a Copinha após 11 anos

Tricampeão, o Santos mira em 2025 voltar a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior após 11 anos. O Peixe estreia na Copinha nesta sexta-feira, contra o Pague Menos.

A última vez que o Alvinegro Praiano comemorou o título da Copinha foi em 2014. Naquela edição, o Peixe contava com jogadores como o goleiro João Paulo, que segue no Santos, o lateral esquerdo Zeca e o meia Serginho. A equipe foi campeã após vencer o Corinthians na final, por 2 a 1, no Pacaembu, em São Paulo.

Os outros dois títulos do Santos ocorreram em 1984 e em 2013. Após o bicampeonato consecutivo, o time praiano voltou à final apenas uma vez. Em 2022, o Peixe foi superado pelo Palmeiras na decisão, por 4 a 0, no Allianz Parque, e ficou com o vice daquela edição.

Na última temporada, o Santos parou nas oitavas de final para o Cruzeiro, com dura derrota por 3 a 0. A equipe estava invicta na competição, com cinco vitórias em cinco jogos disputados, até ser eliminada pelo clube mineiro.

Em 2025, o Santos integra o Grupo 7 da Copinha, que também conta com Ferroviária, Pague Menos e Jaciobá, e disputará todos os jogos na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A estreia está marcada para às 20h (de Brasília).