Susto ou pegadinha? Alex Poatan se engasga durante comemoração e é salvo por Glover; veja

Alex Pereira terminou a temporada de 2024 agitando a internet com uma mensagem enigmática nas redes sociais. E logo nos primeiros dias de 2025, o campeão brasileiro voltou a viralizar - desta vez com um vídeo que preocupou uma parte de seus fãs. Enquanto comemorava o 'Ano Novo' ao lado de amigos e família, 'Poatan' aparentemente passou por um susto e tanto. Depois de se engasgar com um objeto, o striker paulista precisou de uma ajuda imediata de Glover Teixeira para expelir o que parecia ser um apito.

Tudo começou quando Poatan dançava ao som de 'Billie Jean' com seus amigos e família. Momentos depois, o campeão do UFC parecia estar em apuros e com algo entalado na garganta. Com alguns tapas em suas costas, Glover conseguiu fazer seu amigo e pupilo no MMA desengasgar, para alívio imediato (veja abaixo ou clique aqui). Ainda não se sabe, porém, se o vídeo realmente foi um susto verídico, ou se foi mais uma das pegadinhas divulgadas por Alex e Teixeira, que possuem um histórico de compartilhar registros bem-humorados nas redes sociais.

"Caraca, p*** velho! P***! Caramba, velho! Estava brincando com o negócio e engoli, velho!", disse Poatan, em tom aliviado, logo após ser 'salvo' por Glover.

Próxima luta de Poatan

Depois de brilhar em 2024 com três defesas de cinturão e três nocautes contra rivais diferentes, Poatan ainda não tem seu futuro definido em 2025. Apesar de ter indicado que pode entrar em ação no UFC 312, em fevereiro, a tendência é que o brasileiro viaje para a Austrália apenas para ajudar Sean Strickland no duelo contra Dricus du Plessis. Sendo assim, a aguardada volta do campeão até 93 kg no octógono mais famoso do mundo permanece um mistério sem grandes detalhes definidos, como data, oponente, local e categoria de peso.

