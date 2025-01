Sonnen questiona luta de boxe entre McGregor e Logan Paul: "Nenhuma palavra é verdade"

Há cerca de duas semanas, Conor McGregor surpreendeu a todos ao revelar que está em negociações para enfrentar Logan Paul em uma luta de boxe com sede na Índia. Além disso, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC alimentou um rumor de que seria pago com uma bolsa de 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão) para subir no ringue e medir forças contra o influencer americano. Entretanto, nada disso é verdade. Ao menos na interpretação de Chael Sonnen.

Através de um vídeo divulgado em seu próprio canal do Youtube, o ex-lutador que atualmente atua na função de comentarista de esportes de combate questionou diretamente a veracidade das informações divulgadas por McGregor. Do ponto de vista de Chael Sonnen, o falastrão irlandês, que não compete há mais de três anos, apenas pregou uma peça em seus fãs e seguidores para se manter no centro do noticiário.

"Há um grande ex-campeão que é uma estrela das artes marciais mistas, seu nome é Conor McGregor. Ele está alegando que irá receber 250 milhões de dólares para lutar boxe contra Logan Paul na Índia através de um investidor bilionário que quer atrair atenção e turismo para a Índia. Nenhuma palavra (sobre isso) é verdade. Vocês têm que entender, Conor não vai lutar boxe com Paul. Não existe um bilionário na Índia procurando atrair pessoas e mudar o turismo. Isso é algo feito exclusivamente por um Governo e esse Governo fez isso em outro lugar, o Oriente Médio. E terceiro, não há cheque de 250 milhões de dólares, isso entrou na lista de piadas. Ele está brincando. Vocês não deveriam acreditar que nada disso seja verdade", opinou Sonnen.

Incerteza sobre futuro de McGregor

A última vez que Conor competiu profissionalmente foi em julho de 2021, quando lesionou gravemente a perna na derrota para Dustin Poirier, no UFC 264. De lá para cá, uma eventual volta à ativa do irlandês tem sido pauta e bastante aguardada pelos fãs. Apesar da demanda, 'Notorious', como é conhecido, protagonizou uma série de polêmicas em sua vida pessoal, como a mais recente condenação por agressão sexual no fim de 2024. Sendo assim, com a imagem manchada e já aos 36 anos de idade, é difícil projetar se veremos McGregor em ação novamente no futuro.