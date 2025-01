São Paulo corre contra o tempo para ter Wendell na pré-temporada nos EUA

O São Paulo tem uma corrida contra o tempo neste início de 2025 para fechar a contratação do lateral esquerdo Wendell e tê-lo já na pré-temporada nos EUA, onde o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía disputará dois jogos na Flórida.

O elenco tricolor embarca para os EUA no dia 8 de janeiro. Em solo norte-americano Luis Zubeldía comandará treinamentos e colocará o elenco à prova contra o Cruzeiro, dia 15, em Orlando, e Flamengo, dia 19, em Fort Lauderdale.

Wendell já tem todas as bases de contrato acertada com o São Paulo, que agora negocia com o Porto a liberação antecipada do atleta, cujo vínculo com o clube português é válido até junho de 2025.

Wendell já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo e deixar o Porto de graça ao fim de junho, porém, o técnico Luis Zubeldía precisa de um lateral esquerdo titular urgente após a saída de Welington para o Southampton, da Inglaterra.

Ter Wendell na pré-temporada nos EUA será fundamental para a readaptação do jogador ao futebol brasileiro e também para que o técnico do São Paulo já consiga trabalhar a equipe considerada ideal desde o início dos treinamentos, até porque a preparação para 2025 será curta e o calendário bastante longo.

Por enquanto, o único reforço confirmado do São Paulo para 2025 é Oscar. O meia de 33 anos decidiu voltar ao Tricolor após uma saída conturbada em 2010, com o caso sendo levado para a Justiça, e é uma das contratações mais badaladas desta janela de transferências.