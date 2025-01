Santos não cumpre promessa de reforços e tem início de ano apreensivo

Do UOL, em Santos (SP)

A atual gestão do Santos não cumpriu promessas, e o torcedor já começa 2025 preocupado.

O que aconteceu

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que tinha reforços acertados que não poderiam ser anunciados até o dia 31 de dezembro por causa do compromisso com outros clubes.

A virada de ano chegou, e nenhuma contratação foi confirmada pelo clube no primeiro dia de 2024. O Peixe tem muita dificuldade no mercado da bola.

A expectativa da gestão era ter um novo elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos em um projeto de "internacionalização da marca".

Na prática, o Santos desistiu de participar da Orlando Cup por não ter quem apresentar de diferente. O técnico Pedro Caixinha e o CEO Pedro Martins também levaram em consideração algumas questões de logística.

Caixinha e Pedro Martins tentam acelerar esse processo de montagem do elenco. O diretor Alexandre Gallo teve 35 dias de "carreira solo" no mercado e não trouxe nenhum jogador.

O Peixe voltará a treinar nesta sexta-feira (3) sem ter muito o que mostrar. O único reforço garantido é o zagueiro Luisão, do Novorizontino. Nomes como Soteldo e Lucas Braga serão reintegrados após empréstimos.

Há algumas negociações em andamento, como as de Thaciano (Bahia), Galoppo (São Paulo) e Thiago Maia (Internacional). Existe também a possibilidade de uma venda de Jair para o Botafogo, com Lucas Halter, Danilo Barbosa e Tiquinho Soares em troca. Jair não se animou com a possibilidade.

O Santos sinalizou a chegada de reforços de peso e tentou nomes como Gabigol e Dudu, sem sucesso. Ambos foram para o Cruzeiro.

Já ciente do acordo de Gabigol com a Raposa, Marcelo Teixeira deu esperança ao torcedor de uma possível reviravolta. Na prática, porém, o Cruzeiro sempre esteve amparado, e Gabriel nunca disse ao Santos que poderia mudar de ideia.

O Santos fez uma proposta para Gabigol com boa parte do salário bancado pela parceira Viva Sorte. Os vencimentos seriam de R$ 2,5 milhões.

A Viva Sorte, ciente da ida para o Cruzeiro, fez um acordo individual com o atleta. Enquanto isso, o presidente do Peixe seguiu dizendo que estava "no páreo" pelo Menino da Vila.