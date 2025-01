River Plate mostra interesse em Galoppo e topa emprestar lateral ao São Paulo

O meio-campista argentino Galoppo, do São Paulo, segue agitando o mercado e atrai o interesse do River Plate para sua contratação. O negócio seria feito por meio de um empréstimo de uma temporada, ou seja, até o final deste ano, com opção de compra. O clube de Buenos Aires está disposto a emprestar o lateral esquerdo Enzo Días para concluir a negociação.

Enzo Días, que pode ser envolvido na negociação, é lateral esquerdo e tem 29 anos. A posição é considerada uma carência do Tricolor paulista, após a saída de Welington e Jamal Lewis. Em 2024, ao todo, o atleta participou de 34 jogos com o River Plate, não marcou gol e deu duas assistências. Ele está no clube desde o início de 2023, quando foi contratado em tratativas com o Talleres.

O Santos, de volta à elite do futebol brasileiro, também demonstrou interesse na contratação de Galoppo e as conversas esquentaram na reta final de 2024. Porém, neste momento, o Alvinegro Praiano ganhou a concorrência do River Plate.

Galoppo chegou ao São Paulo em julho de 2022. Ao todo, são 60 compromissos (25 entre os 11 iniciais), 10 bolas na rede e quatro passes para tentos. A sua melhor fase foi no começo de 2023. O meia se destacou no Campeonato Paulista e chegou a ser o artilheiro da equipe do Morumbi. Foram oito gols e duas assistências em 12 jogos. A sequência, porém, foi interrompida por uma grave lesão.

?? Anota aí as informações dos primeiros jogos do Tricolor na Copinha! As partidas serão no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú-SP. ?? São Paulo x Serra Branca (PB)

?? 04/01/25 (sábado), às 19h

? Sportv ?? Picos (PI) x São Paulo

?? 07/01/25 (terça-feira), às 19h

? CazéTV ?? XV... pic.twitter.com/4pSP9o3Uew ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 2, 2025

Em novembro passado, o jogador de 25 anos voltou a se lesionar e precisou passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e, desta forma, perdeu a reta final do Brasileiro. A sua última atuação foi no dia 16 de outubro, quando ficou em campo por cerca de 10 minutos na vitória de 3 a 0 sobre o Vasco.

Ao todo, desde que chegou ao São Paulo, Galoppo perdeu 68 compromissos por conta de contusões. Agora, o meia pode mudar de ares para tentar retomar o bom futebol.