Promovido à Série A, Mirassol anuncia dois reforços para 2025

Promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol anunciou nesta quinta-feira (2) dois reforços para a temporada de 2025. O clube paulista fechou as contratações do meia José Aldo e do atacante Guilherme Pato.

José Aldo, de 26 anos, foi formado pelo Internacional, mas possui passagem pela base do Palmeiras. O meia defendia o Ituano desde 2023 e também acumula passagens por Guarani de Palhoça, Portimonense, Pelotas e Paysandu. Na última temporada, ele marcou seis gols e duas assistências.

O atacante Guilherme Pato também foi revelado pelo Internacional e estava no Figueirense desde 2023. Em 2024, o atleta de 23 anos anotou oito gols e cinco assistências pelo time catarinense. Ele também possui passagens por Ponte Preta, Cuiabá e Neftchi Baku, do Azerbaijão.

As contratações reforçam o elenco do Mirassol, que disputará em 2025, ano de seu centenário, a elite do futebol brasileiro pela primeira vez. Além do Brasileirão, a equipe interiorana também jogará o Campeonato Paulista. A estreia no Estadual está marcada para o dia 16, contra o Santos, na Vila Belmiro.