Prancheta do PVC: como Dudu e Gabigol vão jogar juntos no Cruzeiro

A melhor maneira para Gabigol e Dudu renderem em alto nível no Cruzeiro é formando uma dupla de ataque, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Qual é o problema do Gabigol? Jogar como centroavante fixo, com três homens atrás num 4-2-3-1, para ele não é bom.

O bom seria abrir Matheus Pereira de um lado e Lautaro Diaz do outro, ou que eles sejam meias, mas a questão central passa por ter Dudu e Gabigol como dupla.

Não Gabigol sozinho na frente para fazer pivô, receber de costas e tomar pancada de zagueiro, mas com o Dudu como parceiro dele.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Gabigol terá sua vida facilitada no ataque do Cruzeiro com Dudu como companheiro. Ambos com liberdade para se movimentar.

O Dudu é um jogador de 33 anos, com uma capacidade incrível de fazer gol, e permitiria o Gabigol jogar da ponta para dentro, do meio para dentro, como ponta de lança, e o Dudu também.

Para o Cruzeiro, o melhor cenário é pensar nos dois juntos, e o Gabigol precisa ter uma dupla, seja o Matheus Pereira como segundo atacante, seja o Lautaro Diaz, mas eu tenho a expectativa do Dudu como segundo atacante.

Paulo Vinícius Coelho

