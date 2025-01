Oscar deveria ser o camisa 10 do São Paulo, diz Casão: 'Luciano nunca foi'

Anunciado como reforço do São Paulo até 2027, Oscar deveria ser o camisa 10 — e não o camisa 8 — do Tricolor, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte dessa quinta (2).

O Oscar é um camisa 10. É o momento do marketing do São Paulo entrar em ação, dar a 10 pro cara e fazer uma promoção, um espetáculo em cima dessa camisa 10. O Luciano nunca foi um camisa 10.

Estou falando de posição. Camisa 10, aquele cara clássico que enfia uma bola de distância, que bate a falta, que pensa a organização criativa do jogo. O Oscar é esse cara.

Casagrande

O colunista criticou o marketing do São Paulo na contratação de Oscar, que foi anunciado no Instagram do presidente do clube, Julio Casares.

Os clubes brasileiros têm que aprender muito ainda com o marketing no futebol, estão muito distante dos grandes clubes europeus.

Se o Lucas joga com a 7, porque ele é um 7, o Calleri sempre jogou com a 9, porque ele é um 9, o 10 é o Oscar, né? E aí o marketing de São Paulo tinha que fazer um trabalho em cima disso.

Casagrande

Com a chegada de Oscar, Casão defendeu que o técnico Luis Zubeldía monte um quarteto ofensivo no Tricolor.

Se você quer ser um time bom, tem que colocar os melhores no campo para jogar.

Se você tem o Lucas, tem o Oscar, tem o Luciano, tem o Calleri, por qual motivo você vai excluir um?

Casagrande

Milly: Leila Pereira respeitou muito mais as cores do Palmeiras do que Dudu

A presidente Leila Pereira respeitou mais a camisa do Palmeiras do que Dudu na polêmica saída do ídolo do clube, analisou a colunista Milly Lacombe.

O Dudu negociou às escuras com o rival [Cruzeiro]. E aí, quando a Leila diz que ele não cabe mais, caem matando em cima dela. Mas quem é mais palmeirense?

A Leila, que olhou para o que aconteceu e falou 'eu não admito isso aqui', ou o Dudu, que foi na traição? Me parece que é a Leila. Me parece que ela respeitou muito mais as cores do Palmeiras do que ele.

Milly Lacombe

