Neto de ex-seleção projeta Carioca e quer ganhar espaço no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro João Victor Carbone vai integrar o grupo do Flamengo que vai iniciar a caminhada no Campeonato Carioca e quer aproveitar a oportunidade para deixar uma boa impressão.

A expectativa para o Carioca é muito boa. O clube está dando essa oportunidade para os jogadores da base, é um período de quatro jogos para termos uma minutagem boa e também experiência no profissional. É importante e uma chance para aparecer Carbone

O que aconteceu

Carbone, como é conhecido, foi titular na vitoriosa campanha da Libertadores sub-20. Ele chegou a ser relacionado para alguns jogos no profissional, mas não foi utilizado.

O Rubro-Negro vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Enquanto isso, parte do grupo e jovens da base vão atuar nas primeiras rodadas do Carioca.

O grupo que vai disputar o Estadual se reapresentou no dia 27 de dezembro. Do time principal, vão participar o goleiro Dyogo Alves, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o atacante Carlinhos.

O Filipe [Luís] sempre foi um cara que me deu muita confiança. 2024 foi um ano muito vitorioso e o que posso esperar é que 2025 seja tão vitorioso quanto. Um ano que espero também ter oportunidade no profissional, desempenhando bem Carbone

Ele jogou entre os profissionais em um amistoso. Atuando na ala esquerda, foi titular contra o Philadelphia Union, duelo realizado nos Estados Unidos, na pré-temporada de 2024.

Carbone trabalhou com Filipe Luís no sub-20. O treinador começou 2024 no sub-17 e teve uma rápida ascensão, passando pelo sub-20 e chegando ao profissional após a demissão de Tite.

Ele deu os primeiros passos na carreira como lateral-esquerdo. O jogador, porém, foi recuado para a zaga ainda no Grêmio, antes de chegar ao Flamengo — desembarcou na Gávea em 2021, para o sub-17.

"O Filipe, há pouco tempo, estava ao nosso lado, como jogador. Ele entende muito bem a cabeça do jogador. Ele é um cara presente, não só dentro de campo, mas também dando conselhos, chamando para conversar, e isso é muito bom. Ele deixa sempre muito claro o que pensa para a equipe", disse.

Neto de ex-seleção

O zagueiro é a terceira geração de jogadores na família Carbone. Ele é neto do ex-volante e ex-treinador José Luiz Carbone, que morreu em 2020.

A minha família foi muito atleta. Meu avô foi jogador, meu pai jogou bola também. É muito importante ter uma família que viveu isso também, passou pelas coisas que eu estou passando e sempre apoiando. E é importante esse legado, quero levar isso para a minha vida Carbone

O Inter recebe com pesar a notícia do falecimento de José Luiz Carbone, neste domingo, aos 74 anos. Meio-campista, esteve presente em cinco títulos da sequência que culminou com o Octa Gaúcho em 1976, e também treinou o time em 1989. Desejamos força aos familiares e amigos. pic.twitter.com/yLQVUAOnPg ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 27, 2020

O Fluminense Football Club lamenta o falecimento de José Luiz Carbone. Como treinador, dirigiu o Tricolor em 85 jogos, conquistando o título carioca em 1983 e esteve no comando do time no inicio da campanha do título brasileiro de 1984. Desejamos força à sua família. pic.twitter.com/rnGjiy2GBe ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 27, 2020

José Luiz começou a carreira no São Paulo, em 1964. Ele teve marcante passagem no Internacional, onde foi pentacampeão gaúcho entre 1969 e 1973. Defendeu o Botafogo entre 1973 e 1979.

Vestiu a camisa da seleção brasileira entre os anos de 73 e 74. Integrou a pré-lista para a Copa do Mundo de 74, mas acabou cortado às vésperas da competição.

Como treinador, Carbone dirigiu diversos times, sendo campeão do Carioca de 1983 pelo Fluminense — iniciou a campanha do título do Brasileiro de 84, mas deixou o clube após divergências com a diretoria.

Rodrigo Carbone, pai do zagueiro rubro-negro, também foi jogador. Teve passagem pelo Fluminense na década de 90 e fez boa parte da carreira no futebol asiático.