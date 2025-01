Juventude anuncia renovação de contrato de Alan Ruschel até o final de 2025

Nesta quinta-feira, através das redes sociais, o Juventude anunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Alan Ruschel até o final de 2025. O antigo vínculo do atleta era válido até 31 de dezembro deste ano.

"Estou muito feliz e realizado por renovar o contrato por mais uma temporada. O Juventude foi o clube que me projetou na carreira, e poder fazer história aqui é algo que me deixa muito orgulhoso. É incrível poder vestir as cores do Verdão mais uma vez", declarou o jogador.

Alan Ruschel segue no Juventude ?? Formado na base Jaconera, o lateral-esquerdo renovou contrato para 2025. Referência alviverde dentro e fora de campo e com forte ligação com o clube, são 160 jogos honrando o nosso manto. Vamos seguir JUntos fazendo história! #ECJ pic.twitter.com/FYJfUBA9kL ? E.C. Juventude (@ECJuventude) January 2, 2025

Contratado no início de 2023 junto ao Londrina, Alan Ruschel disputou 89 partidas pelo Juventude desde a sua chegada. Até o momento, o atleta de 35 anos balançou as redes quatro vezes e distribuiu cinco assistências. Apenas em 2024, foram 48 jogos, um tento e três passes para gol.

Formado nas categorias de base do clube jaconero, onde entrou em campo 160 vezes, se somadas todas as suas passagens, Ruschel também atuou por outros grandes clubes do futebol brasileiro, dentre eles Cruzeiro e Internacional.