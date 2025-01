Fonseca vence a oitava seguida e passa à semi em Camberra

Ninguém segura João Fonseca. A sensação carioca de 18 anos voltou a vencer com facilidade no circuito mundial nesta quinta-feira, pelas quartas de final do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. O atual número 145 do mundo passou às semifinais ao fazer 6/2 e 6/3 em cima do francês Harold Mayot (#116).

O triunfo foi o oitavo seguido do brasileiro, que antes de competir na capital australiana foi campeão do ATP Finals Next Gen, torneio que reuniu os oito melhores tenistas de até 20 anos da temporada 2024. Lá, em Gidá, somou cinco vitórias, superando Learner Tien (duas vezes), Arthur Fils, Luca Van Assche e Jakub Mensik.

Na vitória desta quinta, Fonseca foi especialmente preciso quando enfrentou break points no primeiro set. O brasileiro teve seu saque ameaçado duas vezes, mas salvou um break point no segundo game e mais três no quarto game, quando saiu de 0/40. No game seguinte, quebrou Mayot pela segunda vez e abriu 4/1, praticamente definindo a parcial ali.

A segunda parcial foi vencida de virada. Mayot chegou a sacar com 3/1 de vantagem, mas Fonseca quebrou o francês três vezes seguidas para fazer 6/3 e garantir sua vaga nas semifinais do torneio.

O próximo oponente do brasileiro em Camberra será o britânico Jacob Fearnley (#99), cabeça de chave 6 da competição. Ele avançou nesta quinta ao derrotar o americano Christopher Eubanks (#107) por 4/6, 6/2 e 7/6(3). Mesmo que não avance, o carioca já garantiu seu melhor ranking da carreira. Ele entrará pelo menos no grupo dos 140 melhores do mundo. Se for campeão, Fonseca tem a chance de saltar para o 113º posto.