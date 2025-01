Fluminense anuncia retorno de Maurício Dulac, agora como coordenador de performance

Nesta quinta-feira, o Fluminense anunciou o retorno de Maurício Dulac, agora com o cargo de coordenador de performance do departamento de futebol. O profissional de 45 anos, que trabalhou no clube em 2020, como auxiliar técnico de Odair Hellmann, será encarregado de reunir todas as informações de diversas áreas, como fisiologia, preparação física, fisioterapia, análise de desempenho e nutrição, para melhorar o desempenho dos jogadores dentro de campo.

Maurício ficará responsável por avaliar e levar essas informações até a comissão técnica.

"É uma felicidade e um prazer voltar ao clube que me abriu as portas neste meu retorno ao futebol brasileiro e onde fui muito feliz quando aqui estive. Agora tenho a possibilidade de voltar para exercer uma função que o futebol precisa. A evolução do esporte fez com que diversos setores e pessoas buscassem esses profissionais. A coordenação de performance serve para fazer essa interligação entre os setores. O futebol não é mais somente o treinador e seu auxiliar, há várias pessoas no CT e a ideia é justamente integrar tudo para fazer com que a performance seja alcançada no maior nível possível", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

No currículo, Maurício também soma passagens por Internacional de Santa Maria, Al-Wasl, dos Emirados Árabes, Santos e Al-Riyadh, da Arábia Saudita.

"É um trabalho de formiguinha que pouca gente vê, mas que vai dar resultado no campo com a melhora do jogador. A gente entende que os jogadores são um patrimônio do clube e que devemos conseguir melhorar o desempenho dos atletas em todos os setores, não apenas na parte física e técnica. Devemos buscar, da melhor forma possível, interligar os setores e passar as informações para que se possa extrair o melhor dos atletas", completou.