Flamengo treina pela primeira vez em 2025 e segue preparação para o Carioca

O Flamengo realizou nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o primeiro treino de 2025. O Rubro-Negro deu continuidade à preparação para o início do Campeonato Carioca.

A preparação para o Estadual começou na reta final de 2024, mais precisamente no dia 28 de dezembro. O grupo que disputará o Carioca é formado majoritariamente por jogadores do sub-20, já que o elenco principal estará nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup.

Primeiro treino do MENGÃO em 2025! Preparação para o Carioca segue firme no Ninho do Urubu! ?: Gilvan de Souza / CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/VyD8GLVj59 ? Flamengo (@Flamengo) January 2, 2025

O atacante Carlinhos, o meia Lorran, os zagueiros Cleiton e Pablo e o goleiro Dyogo Alves são os únicos atletas do elenco principal que treinam com o grupo. Os demais jogadores se reapresentarão apenas no dia oito de janeiro.

A estreia no Carioca está marcada para o dia 11 de janeiro (sábado), contra o Boavista. Atual campeão, o Flamengo busca seu 39º título para se isolar ainda mais como maior vencedor do Estadual.