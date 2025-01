Ex-Santos, Serginho foi anunciado pela Ponte Preta nesta quinta-feira (2).

O que aconteceu

Serginho chega em definitivo à Ponte Preta após atuar pelo Santos na Série B em 2024. Ele foi titular em parte da competição.

O meia de 34 anos rescindiu com a Maringá para reforçar a Macaca no Campeonato Paulista e Série C do Brasileirão.

O jogador é amigo de Neymar. Eles se conheceram na base do Peixe e mantém o vínculo.