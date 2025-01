Ex-Corinthians, Yasmim é anunciada pelo time feminino do Real Madrid

A lateral Yasmim está de casa nova. A jogadora ex-Corinthians foi anunciada nesta quinta-feira como novo reforço da equipe feminina do Real Madrid, uma das mais fortes do futebol europeu.

Por meio de seu site oficial, o Real Madrid anunciou a contratação da jogadora, mas não divulgou os valores e a duração do contrato. Por sua vez, Yasmim se mostrou muito feliz com o desafio na carreira.

"Eu fiquei muito contente, muito feliz de verdade. Estar aqui, nesse clube, é fenomenal. A camisa por si só é muito pesada, a história do clube diz isso, então fiquei muito feliz com esta oportunidade", disse Yasmim, em entrevista ao canal do Real Madrid.

A lateral é a maior vencedora da história do Corinthians feminino, que empilha títulos nos últimos anos, sendo o projeto mais vencedor do Brasil na categoria. Ao todo, Yasmim conquistou 18 títulos com o Timão: quatro Copas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, cinco Campeonatos Paulistas, uma Copa Paulista e três Supercopas do Brasil.

Yasmim chegou ao Corinthians em 2017 e rumou ao Benfica no fim de 2018. Depois, a lateral retornou em setembro de 2020, se despedindo do clube ao fim da última temporada. A brasileira disputou 236 partidas pelo Timão somando as duas passagens.

Em agosto, Yasmim conquistou a medalha de prata com a Seleção Brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.