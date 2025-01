Estreia do Palmeiras na Copinha terá entrada gratuita na Arena Barueri; veja como resgatar ingressos

O Palmeiras estreia na Copa São Paulo e Futebol Júnior nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro. As Crias da Academia enfrentam o Náutico-RR, pela primeira rodada da competição, a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP).

Para assistir à partida, os torcedores precisam resgatar o ingresso pelo aplicativo BIP Fut, disponível para Android e IOS. O acesso ao estádio será feito por mecanismo de reconhecimento facial.

Nesta edição da Copinha, o Palmeiras está no grupo 19, ao lado de Náutico-RR, Oeste e Santa Cruz-AC. Este é o segundo ano consecutivo que o time alviverde tem Barueri como sede.

As Crias da Academia vão em busca do terceiro título da competição. Em 2022, o Verdão conquistou o torneio pela primeira vez ao golear o Santos por 4 a 0 na final, no Allianz Parque, com tentos de Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes).

No ano seguinte, o bicampeonato veio em vitória por 2 a 1 sobre o América-MG na decisão, com gols de Ruan Ribeiro e Patrick, no Canindé.