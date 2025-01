Entenda por que a diretoria do Corinthians prioriza a contratação de zagueiros no mercado da bola

O Corinthians tem como prioridade a contratação de pelo menos dois zagueiros nesta janela de tranferências. A diretoria do Timão está monitorando diversos alvos e espera reforçar o elenco para o começo do Campeonato Paulista, torneio que o clube não vence há mais de cinco anos.

A comissão técnica do Corinthians, chefiada por Ramón Díaz, entende que o setor da zaga carece de opções. Neste momento, o elenco do profissional conta com quatro atletas para a posição: André Ramalho, Gustavo Henrique, Cacá e Félix Torres. O time vai contar com o retorno de João Pedro Tchoca, que estava emprestado ao Ceará, mas o atleta ainda será observado de perto nos treinos de pré-temporada.

O diagnóstico interno é que é o elenco precisa de mais opções, especialmente pensando na formação com três zagueiros, esquema que Ramón chegou a usar em algumas oportunidades ao longo de 2024. Por mais que o Corinthians tenha encontrado sua melhor versão no 4-4-2 (losango), a comissão não descarta mudar o desenho em situações pontuais.

Outro ponto que chama atenção é que neste momento, com a saída de Caetano, o Corinthians não conta com nenhum zagueiro canhoto. Nem mesmo Renato, que subiu do sub-20 para os treinos de pré-temporada, tem a perna esquerda como a preferencial.

A comissão técnica tem o entendimento que seria importante o elenco oferecer pelo menos um zagueiro canhoto, pensando especialmente na qualificação da saída de bola. O último beque com essas características que se destacou no Timão foi Murillo, negociado com o futebol inglês em 2023.

O Corinthians está atento ao mercado, mas também toma cuidado com as finanças. O clube gastou mais do que o previsto inicialmente em 2024 e espera fazer contratações pontuais para esta temporada. Atletas que estão livres no mercado, por exemplo, passam a ser opções ainda mais bem avaliadas.

O Corinthians, mesmo com a intenção de reforçar o elenco, entende que a prioridade para essa janela tem que ser manter os jogadores que terminaram 2024 em alta. Nomes como Breno Bidon e Yuri Alberto são cobiçados por clubes do exterior, mas o Timão tem confiança que vai conseguir "segurar" a dupla.