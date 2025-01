Enquete: torcedores acreditam que Santos não tem condições de ser campeão em 2025

O torcedor do Santos não está muito esperançoso para a temporada de 2025. Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, nesta quarta-feira, grande parte dos torcedores acreditam que o Peixe não irá comemorar um título neste ano.

75,77% dos votantes não estão com pensamento positivo em relação ao Alvinegro Praiano. Apenas 24,23% dos torcedores confiam no potencial do elenco santista e acreditam que o clube pode sim ser campeão em 2025.

75,77% não acreditam que o Santos possa ser campeão, enquanto 24,23% estão otimistas para o ano de 2025. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)

A verdade é que, com o elenco atual, o Santos inicia 2025 atrás dos grandes favoritos aos títulos mais cobiçados da temporada. Portanto, a diretoria do time praiano necessita trazer reforços para melhorar a qualidade do plantel e brigar por um troféu em 2025.

Em 2024, o Santos saiu da fila de oito anos sem ganhar nada com a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o título da Segunda Divisão ainda é muito pouco para um clube do tamanho do Peixe.

O novo técnico Pedro Caixinha inicia os trabalhos com o elenco nesta sexta-feira. A estreia na temporada está marcada para o dia 16, contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe integra o Grupo B do torneio, que também conta com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.