Empresário de Villasanti revela conversas com Palmeiras: 'Não vai ser fácil'

O Palmeiras pode ter um novo alvo no mercado da bola, mas já sabe que não deve ter vida fácil. Nesta quinta-feira (2), Renato Bittar, empresário do meio-campista Villasanti, do Grêmio, revelou que tem tido conversas com o Verdão para tentar viabilizar a transferência do atleta.

O empresário, porém, fez ponderações sobre o negócio e contou que Gustavo Quinteros, novo comandante do time gaúcho, quer a permanência do atleta paraguaio. Assim, o Grêmio não deve facilitar a saída do jogador, principalmente no mercado interno.

"Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno. Mas vamos fazer tudo que for necessário", disse em entrevista à Rádio Rock & Pop Paraguay.

Mathias Villasanti está no Grêmio desde 2021. Na última temporada, o jogador de 27 anos foi um dos destaques do Tricolor gaúcho e disputou 49 jogos. Além disso, marcou quatro gols e deu três assistências. Pela seleção paraguaia, onde atua com o capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, fez 12 jogos, balançou a rede quatro vezes e deu quatro passes a gol.

"Essa é mais uma conquista do talento paraguaio, outro motivo de orgulho nacional: um paraguaio sendo capitão de um time tão importante como o Grêmio", seguiu.

O Palmeiras está ativo no mercado da bola e já anunciou duas contratações para 2025: os atacantes Facundo Torres, que estava no Orlando City, e Paulinho, ex-Atlético-MG.