Diretor do Corinthians justifica o alto número de contratações para a base: "Vamos colher os resultados"

Claudinei Alves, diretor das categorias de base do Corinthians, justificou o alto número de contratações para as duas principais categorias de base do clube. O dirigente entendeu que era necessário adquirir novos atletas após a Copinha de 2024 e destacou o importante papel das categorias sub-16 e sub-18 neste processo.

"Graças a Deus, após a conquista da Copinha, 13 jogadores vieram para o lado de cá, no profissional, e outros foram embora, esvaziando nosso sub-20", explicou Claudinei em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Logo após o 11º título de Copa SP, nomes como João Pedro Tchoca, Ryan, Breno Bidon, Higor e Arthur Sousa deixaram a categoria sub-20, enquanto Léo Mana e Kayke passaram a alternar entre base e profissional. Alguns atletas que fizeram parte da campanha da conquista da Copinha foram negociados, como Vitor Meer, Kaio Henrique, Adryan e posteriormente Pedrinho.

Hoje no PoropoPOD, às 19h10! ?? Claudinei Alves, Diretor das Categorias de Base do Corinthians, fala sobre: ? Os desafios para 2025;

? Estrutura dos profissionais e dos #FilhosDoTerrão;

? Ideias para a base e as comissões técnicas;

?Um recado pra quem sonha jogar no Timão;... pic.twitter.com/EMgrAGWcEJ ? Corinthians (@Corinthians) January 2, 2025

"Tive uma reunião com o presidente (Augusto Melo) em janeiro e fomos ao mercado procurar parcerias. O que encontramos de bom trouxemos para o Corinthians, outros não, não tínhamos caixa. Nosso rival levou muito deles para lá. Fomos ao mercado, conseguimos trazer algumas peças boas, e hoje nós também temos sub-18, sub-16, equipes formadas para fortalecer o time de cima na parte física, técnica e tática. Nossa evolução foi muito grande e vamos colher os resultados a partir do ano que vem", complementou Nei, como é conhecido.

Neste ano, a diretoria do Corinthians realizou 56 contratações para as categorias de base, contabilizando atletas sub-17 e sub-20, segundo levantamento feito pelo portal Meu Timão.

Alguns dos contratados estão na lista do clube para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá início para o Timãozinho no próximo sábado, contra o Gazin Porto Velho-RO.

O Corinthians está no Grupo 27 da Copinha 2025, que além do Gazin Porto Velho-RO, conta com Santo André e Rio Branco-AC.