Cruzeiro tem interesse na contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Cruzeiro tem interesse no zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. O zagueiro pode ser outro a trocar os dois clubes, assim como fez Gabigol.

O que aconteceu

A Raposa vai buscar o atleta de 28 anos e o Flamengo não se opõe. Fabrício Bruno tem contrato até o fim de 2028 com o clube rubro-negro. A oferta giraria em torno dos 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmado pelo UOL.

Fabrício tem um dos maiores salários do elenco do Fla. No meio do ano, ele recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra, porque o salário não seria tão diferente do que recebe no Flamengo.

Reserva com Filipe Luís, o defensor deve seguir desta forma no início do ano. Logo que entrou, o treinador promoveu Léo Ortiz para dupla com Léo Pereira.

Fabrício Bruno também esperava mais uma oferta de fora do país. Desde o ano passado ele já pensava em deixar o Fla. Na janela do meio do ano, o West Ham e o Rennes fizeram propostas. No primeiro, o Fla aceitou e o zagueiro não. No segundo foi o contrário. Ele não gostou da recusa.

Se negociar Fabrício Bruno, o Flamengo vai atrás de um zagueiro no mercado. O clube precisa fazer vendas e tem um atacante como prioridade, mas perdeu David Luiz e ficaria apenas com Cleiton como reserva.

O zagueiro chegou ao Flamengo em 2022 depois de se destacar pelo Red Bull Bragantino. Na ocasião, o Rubro-Negro pagou a multa de R$ 15 milhões para contar com o jogador. Fabrício Bruno soma 148 jogos oficiais pelo Fla, com seis gols, três assistências e quatro títulos: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.