Criciúma desperdiça pênalti, mas derrota Capitão Poço com gol no fim pela estreia da Copinha

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copinha, o Criciúma enfrentou o Capitão Poço no Estádio Bálsamo e venceu por 1 a 0. Libania foi quem balançou as redes para a equipe catarinense.

Com o resultado, o Criciúma chegou ao três pontos conquistados, na segunda colocação do Grupo 10, atrás do Mirassol, que também tem três, apenas por critério de desempate. Já o Capitão Posso, com a derrota, permaneceu com nenhuma unidade, na quarta e última posição da chave.

O Criciúma volta aos gramados no próximo domingo, às 18h15 (de Brasília), quando visita o Rio Branco, novamente no Bálsamo. No mesmo dia, às 16h, o Capitão Poço enfrenta o Mirassol. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da competição.

O professor tá em casa! O técnico Zé Ricardo já está em Criciúma para esta temporada, acompanhado de seu auxiliar, Celso Martins, e do preparador físico Juvenilson Souza. Sejam todos bem-vindos! ?? .

O Criciúma teve a chance de inaugurar o placar logo no início, aos 12 minutos do primeiro tempo. Após Capella ser derrubado por Rodrigo Castanhal dentro da área, o árbitro assinalou penalidade máxima. Hiago assumiu a responsabilidade e, com a perna esquerda, mandou para fora.

Aos 42 minutos da etapa complementar, o Criciúma marcou o tento da vitória. Em jogada de contra-ataque pela direita, Libania se livrou do marcador na área e finalizou de primeira para balançar as redes.