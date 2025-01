Corinthians está seguro quanto à permanência de Henrique, em meio à negociação de Fagner com o Cruzeiro

O Corinthians está perto de finalizar o empréstimo do latedal direito Fagner ao Cruzeiro. Especulou-se que Henrique, filho do jogador e destaque do sub-14, poderia seguir o mesmo destino do pai rumo a Belo Horizonte. O Timão, no entanto, está confiante na permanência da promessa da base.

"Henrique é atleta do clube. Fagner tem sua carreira consolidada, Henrique tem a sua iniciando, ele é fundamental e contamos muito com ele. Tivemos diversos contatos com ele, é um menino inteligente e tenho certeza que ele quer desvincular sua carreira com a de seu pai", comentou Alex Brasil, executivo das categorias de base do Corinthians, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Henrique tem contrato de formação com o Corinthians até 2027, assinado assim que o garoto completou 14 anos de idade. O jovem é muito bem avaliado internamente, sendo uma referência no sub-14.

O Corinthians também se sente protegido pelo quinto parágrafo do artigo 99 da Lei Geral do Esporte, que diz que para liberar o garoto, o clube teria direito a uma multa equivalente a 200 vezes os gastos que teve durante a formação de Henrique.

§ 5º A organização esportiva formadora fará jus a valor indenizatório se ficar impossibilitada de assinar o primeiro contrato especial de trabalho esportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob qualquer forma, a outra organização esportiva, sem autorização expressa da organização esportiva formadora, observado o seguinte:

I - o atleta deverá estar regularmente registrado e não poderá ter sido desligado da organização esportiva formadora;

II - a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 (duzentas) vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação do atleta, especificados no contrato referido no § 3º deste artigo;

III - o pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado por outra organização esportiva e deverá ser efetivado diretamente à organização esportiva formadora no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data da vinculação do atleta à nova organização esportiva, para efeito de permitir novo registro em organização esportiva que administra e regula o esporte.

Um empréstimo ao Cruzeiro sequer é cogitado, já que o Regulamento Nacional de Registros e Transferências de Atletas de Futebol da CBF não permite esse tipo de transação com jovens que possuem contrato de formação.

Henrique deu seus primeiros passos no futsal do Corinthians e migrou para o campo. O garoto fez parte da equipe que conquistou a Copa Umbro e foi semifinalista no Paulista sub-14 na última temporada.