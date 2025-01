Confira as novidades do Mercado da Bola desta quinta-feira, dia 2

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria. O início de 2025 começou movimentado para alguns clubes.

Maycon segue no Corinthians até o meio do ano

O volante Maycon irá permanecer no Corinthians por mais um ano. O Timão acertou nesta quinta-feira a renovação do empréstimo do jogador de 27 anos junto ao Shakhtar Donestk-UCR e terá o atleta pela quarta temporada seguida (leia mais).

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Rato acerta com Vitória e deixa o São Paulo

Chegou ao fim a passagem do atacante Wellington Rato pelo São Paulo. O jogador deixa o Tricolor após dois anos rumo ao Vitória, clube com o qual assinará um vínculo de três temporadas (leia mais).

Rubens Chiri / São Paulo FC

Ex-Corinthians é anunciada pelo Real Madrid

A lateral Yasmim está de casa nova. A jogadora ex-Corinthians foi anunciada nesta quinta-feira como novo reforço da equipe feminina do Real Madrid, uma das mais fortes do futebol europeu (leia mais).

María Jiménez / Real Madrid

Ancelotti evita falar sobre reforços no Real Madrid

O técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, evitou se pronunciar nesta quinta-feira sobre a possibilidade de que o clube 'merengue' recorra ao mercado de inverno para reforçar seu plantel (leia mais).

Mahmud HAMS / AFP

Inter vende meia ao futebol árabe

O Internacional confirmou nesta quinta-feira a venda do meia-atacante Gabriel Carvalho ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita. A negociação, concretizada no dia 30 de dezembro, é uma das maiores da história do Colorado (leia mais).

Divulgação / Internacional

Avaí acerta duas contratações

Nesta quinta-feira, o Avaí anunciou as contratações do meio-campista Marquinhos Gabriel e do volante Barreto até o final de 2025. Os jogadores defenderam o Criciúma na última temporada.

Divulgação / @AvaiFC