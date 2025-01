Com jovens da base, Fluminense inicia pré-temporada sob o comando de Marcão

Nesta quinta-feira, o Fluminense iniciou a pré-temporada 2025. O grupo, que treinou sob o comando de Marcão no CT Carlos Castilho, foi composto por atletas da categoria de base e por jogadores do elenco profissional que foram liberados antes do fim do Brasileirão.

O presidente Mário Bittencourt, o diretor de futebol Paulo Angioni e Marcão recepcionaram os atletas. Posteriormente, o grupo realizou exercícios na academia e testes na fisiologia.

"Muito empolgado e feliz com essa molecada que está subindo e vai nos ajudar, que vai representar o Fluminense neste início de Estadual. A gente vai trabalhar bastante para começar bem até o outro grupo retornar. Tenho certeza de que está todo mundo muito feliz e animado com essa oportunidade e reponsabilidade de representar essa grande camisa. Vamos fazer bons treinos para chegar bem nos jogos apesar do pouco tempo", afirmou Marcão.

Paulo Baya, reforço anunciado pelo Fluminense para 2025, se juntará ao grupo nesta sexta-feira.

Já a segunda parte do elenco, que conta com os atletas que encerraram o Brasileirão e ainda cumprem férias, se reapresentará na próxima quarta-feira, sob o comando do técnico Mano Menezes.

GOLEIROS: Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Gustavo Felix e Luis Felipe

ZAGUEIROS: Manoel, Ignácio, Felipe Andrade, Rodrigo, Davi Schuindt, Caio Amaral e Breno

LATERAIS: Justen, Kaio Borges, Esquerdinha e Rafael Monteiro

MEIAS: Isaque, Riquelme, Freitas, Oliver Matins, Victor Hugo, Wallace Davi, Thiago e Davi Melo

ATACANTES: Lelê, João Neto, Luan Brito, Lucas Felipe, Isaac, Marlon, Marcão, Palacios e Isac Martins