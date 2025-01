Com elenco alternativo, Botafogo se reapresenta e inicia preparação para o Carioca

O Botafogo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT Lonier, no Rio de Janeiro, e iniciou a preparação para o Campeonato Carioca. O elenco que inicia o torneio, contudo, não é o principal.

Se reapresentaram nesta quinta apenas os atletas que iniciarão o Carioca. Este grupo é composto por jogadores dos elencos sub-23 e sub-20, além de atletas que retornam de empréstimo, caso do meia Patrick de Paula, que defendeu o Criciúma na última temporada. Carlos Leiria, técnico do sub-20, comanda a equipe nos jogos.

HORA DE DAR INÍCIO AOS TRABALHOS PARA A TEMPORADA 2025 NO CT LONIER! ????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Gh8GzWq1wa ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 2, 2025

O elenco principal do Glorioso, que conta com os jogadores titulares nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, tem data de reapresentação marcada para o dia 14.

Até lá, quem defende o Botafogo em campo são os jogadores do elenco alternativo. A equipe tem oito dias de preparação para a estreia no Campeonato Carioca, marcada para o dia 11. O Glorioso enfrenta o Maricá na primeira rodada do Estadual.

O time carioca inicia o ano com uma indefinição em relação ao comando técnico. Com a iminente saída de Artur Jorge, o Glorioso terá que se mexer para fechar com um treinador antes do retorno do elenco principal.