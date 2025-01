Charles do Bronx reforça foco em cinturão do UFC em 2025: "Ano novo, mesmo objetivo"

Um dos lutadores mais populares que já competiram no octógono mais famoso do mundo, Charles Oliveira parece obstinado a alcançar seus objetivos. Mesmo aos 35 anos, o brasileiro segue no mais alto nível de rendimento e, até por isso, reforça seu desejo de voltar ao topo do mundo. Ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC e maior finalizador da história da organização, 'Do Bronx' destacou que seu principal objetivo na carreira para 2025 é reconquistar o cinturão que já foi seu.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Charles aproveitou o gancho da virada de ano para reforçar que, apesar do início de uma nova temporada, sua meta permanece a mesma: o título do UFC. A postura do brasileiro minimiza, ao menos na teoria, a chance de um confronto direto contra Ilia Topuria, campeão peso-pena (66 kg) que abriu as portas para encarar Do Bronx com até 70 kg em 2025.

"Ano Novo, mesmo objetivo. Ouro... #UFC", escreveu o brasileiro em sua conta oficial no 'X' (antigo Twiter).

De olho na luta principal do UFC 311

Número 2 do ranking da categoria e com um 'title shot' muito bem encaminhado, Charles estará de olho no 'main event' do UFC 311, programado para o dia 18 de janeiro. Isso porque no duelo em questão o cinturão dos leves será colocado em jogo em uma revanche entre o campeão Islam Makhachev e o desafiante Arman Tsarukyan. Atento ao cenário, Do Bronx chegou a, inclusive, se oferecer para ser o reserva de luxo da disputa, mas tal posto não foi aparentemente oficializado pelo Ultimate.

New Year, Same Goal!

Gold...#UFC

