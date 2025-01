Ceará anuncia renovações do ex-Corinthians Rafael Ramos e do goleiro Bruno Ferreira

Nesta quinta-feira, através das redes sociais, o Ceará anunciou a renovação de contrato do lateral-direito ex-Corinthians Rafael Ramos até o final de 2026 e do goleiro Bruno Ferreira até o fim de 2025. O antigo vínculo de ambos os atletas era válido até 31 de dezembro de 2024.

Contratado por empréstimo junto ao Corinthians no início do ano passado, Rafael Ramos disputou 31 jogos pelo Vozão, nos quais marcou um tento e distribuiu dois passes para gol.

O atleta português de 29 anos, que tinha contrato válido com o Timão até o dia 31 de dezembro, agora assinou em definitivo com o Ceará.

RAFAEL RAMOS É DO VOZÃO! ?? O lateral-direito, peça-chave na temporada passada, renovou com o Ceará até 2026!

Já o goleiro Bruno Ferreira, que assumiu a titularidade do clube cearense após lesão de Richard, entrou em campo em 16 oportunidades na última temporada.

O atleta de 30 anos foi contratado em 2022, junto ao Náutico, e teve papel importante na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, o Ceará conta com um calendário cheio. A equipe terá as disputas do Brasileirão, do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. O clube volta aos gramados no dia 18 de janeiro, às 16h40 (de Brasília), quando recebe o Tirol, no Castelão, pela estreia do estadual.