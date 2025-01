CBF anuncia lista de árbitros indicados ao quadro da Fifa em 2025

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou na manhã desta quinta-feira (2) a lista dos árbitros indicados ao quadro da Fifa em 2025. A tabela inclui árbitros, assistentes e árbitros de vídeo (VAR). Os juízes indicados pela CBF serão analisados e posteriormente aprovados pela Fifa.

A lista da CBF faz parte de uma indicação realizada todos os anos pela Comissão presidida pelo ex-árbitro Wilson Seneme dos profissionais aptos a serem designados para competições internacionais de futebol masculino, feminino e de categorias de base.

Entre os novos integrantes na tabela da CBF, estão o árbitro central Matheus Candançan, de apenas 26 anos, além dos árbitros-assistente Victor Imazu, Gizeli Casaril e Daniella Coutinho. A relação contém também os árbitros internacionais de Futsal e Beach Soccer.

Para Wilson Semene, as atuações da arbitragem brasileira na reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil foi positiva.

"Em 2024, vimos um avanço na arbitragem. No término do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, não tivemos intercorrências de arbitragem nas partidas decisivas. Para 2025, temos uma perspectiva de que os árbitros mais jovens, a partir do ano que vem, com mais experiência, possam ter um rendimento ainda melhor do que neste ano", disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme.

Veja a arbitragem brasileira no quadro da fifa

Futebol

Árbitros centrais

Raphael Claus

Ramon Abatti Abel

Wilton Pereira Sampaio

Anderson Daronco

Flavio Rodrigues de Souza

Rafael Rodrigo Klein

Edina Alves Batista

Bruno Arleu de Araújo

Rodrigo José Pereira de Lima

Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Deborah Cecilia Cruz Correira

Daiane Caroline Muniz dos Santos

Charly Wendy Straud Deretti

Andreza Helena Siqueira

Thayslane de Melo Costa

Rejane Caetano da Silva

Matheus Delgado Candançan

Árbitros-assistentes

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa

Guilherme Dias Camilo

Neuza Inês Back

Bruno Boschillia

Bruno Raphael Pires

Danilo Ricardo Simon Manis

Rafael da Silva Alves

Nailton Junior Sousa Oliveira

Alex Ang Ribeiro

Fabrini Bevilaqua Costa

Maíra Mastella Moreira

Luanderson Lima dos Santos

Anne Kesy Gomes de Sá

Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Brigida Cirilo Ferreira

Leila Naiara Moreira da Cruz

Fernanda Kruger

Victor Hugo Imazu dos Santos

Gizeli Casaril

Daniella Coutinho Pinto

VAR

Rodolpho Toski Marques

Wagner Reway

Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Daiane Caroline Muniz dos Santos

Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Daniel Nobre Bins

Rodrigo Nunes de Sá

Rodrigo D'Alonso Ferreira

Diego Pombo Lopez

Charly Wendy Straud Deretti

Marco Aurélio Augusto Fazekas

Futsal

Alfredo Carlos Wagner

Ricardo Amaral Messa

Anelize Meire Schulz

Guilherme Schwinden Gehrke

Aline Santos Nascimento

Eric Fernando Bonifácio

Juliana Caroline Angelo

Paula Kamila Silva Cirilo

Beach Soccer