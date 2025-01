Botafogo vira sobre o Fast Club e vence na estreia da Copinha

O Botafogo entrou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, os alvinegros bateram por 2 a 1 o Fast Club-AM, pelo grupo 1, no Estádio Plínio Marin, em Votuporanga.

Com o resultado positivo, Botafogo fechou a primeira rodada na vice-liderança da chave, com três pontos. O líder é o Votuporanguense-SP, que bateu o Floresta-CE por 2 a 0 na abertura da chave. Do outro lado, o Fast Club ficou estacionado na última colocação.

A segunda rodada do grupo será disputada neste domingo. O Botafogo encara o Floresta, às 19h (de Brasília), novamente no Estádio Plínio Marin. No mesmo local, o Fast encara o Votuporanguense, às 16h45.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Os cariocas viram a equipe amazonense abrir o placar no primeiro tempo, com Naimerson, de pênalti. O Fast quase ampliou na etapa inicial e acertou o travessão. Antes do intervalo, o Botafogo pediu um gol de João Pedro, mas a arbitragem apontou que a bola não entrou totalmente.

No segundo tempo, os alvinegros chegaram ao empate com menos de um minuto, com Kaique Pereira. A virada veio somente aos 30, com Zappelini.

