Athletico-PR oficializa a contratação do zagueiro Léo, ex-Vasco e São Paulo

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Léo, ex-Vasco e São Paulo. O clube paranaense utilizou um vídeo nas redes sociais para a chegada do jogador. "Bem-vindo ao Furacão, Léo!"

O Athletico-PR pagou US$ 2 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões) pelo atleta, que chegou ao Vasco no início de 2023, contratado junto ao São Paulo por US$ 3 milhões (R$ 16 milhões na época). Léo ganhou credibilidade no elenco vascaíno, logo se tornou capitão do time e foi um dos destaques na luta do time contra o rebaixamento, mas na temporada passada não conseguiu manter o nível das atuações.

Léo assinou contrato até o fim de 2028. Ele é o quarto reforço do Athletico-PR para a disputa da Série B. O atacante Luiz Fernando, o volante Raúl e o lateral-direito Heyen Palacios foram os outros contratados.

"Escolhi estar aqui neste grande projeto. A gente sabe que é um ano de grande desafio, mas estou feliz. Quando me fizeram o convite, eu bati o martelo, porque mostraram uma ideia de trabalho muito importante. Eu dei uma volta no CT e vi coisas extraordinárias, a estrutura que o clube proporciona para o atleta e para os funcionários", disse o jogador no site oficial do novo clube.

"Podem esperar um Léo bastante aguerrido, um Léo que a cada jogo vai dar o máximo. Eu sei de onde eu saí, eu sei aonde quero chegar. Estou muito motivado, muito feliz. Vai ser um grande ano. Cheguei muito motivado, porque eu sei o peso dessa camisa, eu sei o tamanho desse clube", afirmou.