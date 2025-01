Após fim de parceria com a Crefisa, Leila agradece ao Palmeiras e exalta período: "Década insuperável"

A parceria entre Palmeiras, Crefisa e FAM se encerrou no último dia 31 de dezembro. Presidente do Verdão e dona das empresas que patrocinaram o clube alviverde por dez temporadas, publicou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais, exaltando os feitos da equipe paulista nesse período.

A história do Palmeiras com a Crefisa como patrocinadora máster teve início em 2015. Naquele primeiro ano de contrato entre as partes, o Verdão conquistou a Copa do Brasil em cima do Santos, no Allianz Parque, nos pênaltis. O último título com a patrocinadora foi o Paulista de 2024.

"2015: o ano em que se iniciou uma história. De um patrocínio a um legado heroico. De uma parceria a uma era: a Era Crefisa e FAM. Foram dez temporadas, mais de 30 camisas estamparam nosso orgulho de patrocinar um gigante e mais de 100 conquistas consagraram essa década insuperável. Inúmeras ações transcenderam as quatro linhas do gramado e superaram tudo o que já foi visto em qualquer parceria na história do futebol", disse.

"Juntos, construímos a melhor estrutura de um clube das Américas. Marcamos gerações. Quebramos barreiras. Chegamos a lugares que sempre sonhamos alcançar. 2024: um capítulo se encerra e com ele, a certeza de que eternizamos a maior parceria da história do futebol. Um patrocínio forte faz um time forte. Obrigada, Palmeiras!", agradeceu.

O Palmeiras já assinou o contrato com a Sportingbet, que passa a ser o patrocinador máster do Verdão a partir deste ano. O anúncio, porém, ainda não foi feito. A empresa, inicialmente, ficará no clube por três temporadas, com possibilidade de extensão por mais um ano. O investimento será de R$ 100 milhões no Palmeiras, com mais R$ 70 milhões em bônus e metas.

Apenas na equipe profissional, o Palmeiras conquistou 14 títulos. Foram quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), duas Copas do Brasil (2015 e 2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).