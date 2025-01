Ancelotti vê Vini Jr. 'revigorado' para jogo em Valência: 'Preparado para fazer a diferença'

O ano começa para o Real Madrid nesta sexta-feira, com jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol por causa das enchentes que assolaram Valência e região, e Carlo Ancelotti tem um diferencial para o jogo: o motivado Vini Jr., que costuma ser algoz do time local e chega mais leve após ganhar alguns prêmios importantes, como ser o The Best da Fifa.

Na visão do treinador italiano, o astro brasileiro tem tudo para ser o diferencial em jogo que pode colocar o Real Madrid na liderança isolada. Hoje, o time merengue soma 40 pontos, diante de 41 do líder Atlético, também com uma partida a menos na tabela.

"Ele está em muito bom estado, voltou bem e aproveitou ao máximo as férias. Vini está revigorado, motivado e muito entusiasmado com os prêmios que recebeu nos últimos dias", afirmou Ancelotti. "Ele se preparou para a partida como sempre, com entusiasmo para fazer a diferença."

Mesmo sendo vítima corriqueira de racismo quando joga no Mestalla por causa da revolta da torcida do Valencia, Vini Jr. mostrou enorme solidariedade ao povo local na época da tragédia que assolou a região ao doar um milhão de euros, mesmo valor utilizado pelo clube para amenizar os estragos da tragédia.

Diante de um rival em situação crítica na tabela, ocupando somente a 19º colocação, a ordem de Ancelotti é se impor para dormir líder do Espanhol. "Queremos começar bem o ano e este jogo é um desafio. A equipe está bem e o resto tem sido bom porque todos voltaram motivados e em boa forma", disse.