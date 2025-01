Zagueiro Manoel celebra permanência no Fluminense para 2025: "Honrado e motivado"

Manoel seguirá no Fluminense por mais uma temporada. Nesta quarta-feira, o zagueiro celebrou a permanência, exaltou o Tricolor Carioca e afirmou estar honrado e motivado por seguir no clube.

"Honrado e motivado para defender essas três cores por mais uma temporada. Quando cheguei, em 2021, não imaginava viver momentos tão intensos que só reafirmam a grandeza e a lealdade do clube. Vamos trabalhar muito para que mais taças sejam levantadas em Laranjeiras. É um prazer ser um guerreiro desse time. Gratidão por tudo, Fluminense", escreveu o defensor, em seu perfil no Instagram.

Contratado em 2021, Manoel soma, ao todo, 105 jogos com a camisa do Fluminense, tendo marcado dez gols e anotado uma assistência. Em 2024, o zagueiro foi peça importante na reta final do Campeonato Brasileiro, com 14 jogos disputados.

Além de Manoel, o Fluminense também tem no elenco os zagueiros Thiago Silva, Ignácio, Thiago Santos e Juan Freytes.

O Tricolor estreia na temporada no dia 11 (sábado), contra o Volta Redonda, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.