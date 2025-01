Veja o que esperar do Santos para a temporada de 2025

Ano novo, vida nova. É com esse pensamento que o Santos entra em 2025. Após disputar a Série B pela primeira vez em 2024, o time praiano está de volta à elite do futebol brasileiro nesta nova temporada.

Em 2024, o Santos levantou a taça da Série B e voltou a conquistar um título após oito anos de fila. É fato que quebrar um jejum é importante para um clube, mas vencer a Segunda Divisão ainda é muito pouco para o Alvinegro Praiano.

Todo time grande como o Santos joga uma competição para vencê-la. Mas, por estar voltando da Segunda Divisão, o Peixe está bem atrás dos grandes favoritos a levantarem as taças mais cobiçadas de 2025. Para se equiparar com os adversários, a diretoria santista precisa fortalecer o elenco e contratar jogadores de nível Série A.

O primeiro objetivo da temporada é o Campeonato Paulista, competição que tem o próprio Santos como atual vice-campeão. Justamente por isso, o Estadual surge como a principal oportunidade de título ao Alvinegro. O clube caiu no Grupo B do torneio, junto de Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.

Passado o Paulista, o Peixe disputará ao longo da temporada o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No Brasileirão, a tendência é que o time da Vila Belmiro brigue por uma vaga na Sul-Americana. Em comparação com as equipes mais fortes, terminar o torneio dentro do G4 ou até mesmo com o título, hoje, é bem improvável para o Santos, mas tudo pode acontecer ao longo das rodadas.

Já a Copa do Brasil traz uma projeção mais incerta. Além de se tratar de um torneio de mata-mata, em que tudo pode acontecer, o Peixe ainda não sabe quem irá enfrentar. Contudo, o clube entrará apenas na terceira fase do torneio e terá a vantagem de jogar menos jogos que os adversários que, por exemplo, jogam desde a primeira rodada. Além disso, o campeão da competição conquista uma vaga na Libertadores e uma premiação signficativa em dinheiro, o que aliviaria, mesmo que não totalmente, os problemas financeiros da equipe praiana.

A estreia do Santos na temporada está marcada para o dia 16 de janeiro, contra o Mirassol, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Paulista. É importante o Peixe inicie o ano com vitória na frente de sua torcida para que o grupo ganhe confiança visando os desafios de 2025.