Veja o que esperar do Palmeiras para a temporada de 2025

O ano de 2024 não foi ano ideal para o Palmeiras, que conquistou o Campeonato Paulista, mas amargou o vice-campeonato brasileiro e caiu nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Em busca de alçar voos mais altos na próxima temporada, O Verdão tem, inclusive, um torneio a mais: a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A temporada começa já com a disputa do Paulistão, torneio que teve suas últimas três edições vencidas pelo próprio Alviverde. Ao superar São Paulo (2022), Água Santa (2023) e Santos (2024) em sequência, o Palmeiras busca seu tetracampeonato inédito, tentando igualar-se ao Paulistano, único time na história da competição a conquistar quatro troféus seguidos (1916, 1917, 1918 e 1919).

Partindo para os torneios nacionais, o Verdão busca encerrar sequência negativa na Copa do Brasil. Apesar de ser o quarto maior campeão do torneio, com quatro conquistas (1998, 2012, 2015 e 2020), o Palmeiras não chega às semifinais desde 2020, quando ergueu seu último troféu do campeonato, contra o Grêmio.

Desde então, amargou eliminações precoces. Foi eliminado na terceira fase em 2021, para o CRB, depois, nos dois anos seguintes (2022 e 2023), caiu para o São Paulo nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente. Em 2024, foi novamente eliminado nas oitavas, mas para o Flamengo.

Já no Campeonato Brasileiro, o Alviverde, que é o maior campeão, com 12 títulos, mira reerguer o troféu após terminar a última edição na segunda colocação, atrás apenas do campeão Botafogo. Desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Verdão levantou a taça em duas oportunidades (2022 e 2023).

Por fim, o Palmeiras também disputará sua maior obsessão em 2025: o Super Mundial de Clubes, que ocorrerá nos Estados Unidos, entre o dia 15 de junho e 13 de julho. Integrante do Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), o Verdão já atua no mercado para se reforçar e conquistar a edição inédita da competição.

Dois reforços garantidos na equipe são os atacantes Facundo Torres e Paulinho. O primeiro chega ao Alviverde depois de defender o Orlando City, enquanto o segundo deixou o Atlético-MG. Nomes como Andreas Pereira, do Fulham, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, agradam a diretoria do Verdão.