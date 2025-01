UFC encaminha Dione Barbosa vs Yasmin Jauregui para março, na Cidade do México

Um duelo de duas atletas promissoras foi encaminhado para o primeiro trimestre de 2025. Depois de conhecer sua primeira derrota no octógono mais famoso do mundo, Dione Barbosa busca redenção contra Yasmin Jauregui, que também vem de tropeço. O embate entre as pesos-moscas (57 kg) será realizado no dia 29 de março, na Cidade do México. A informação do combate foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à situação.

Se por um lado Dione terá que competir contra Jauregui no país da mexicana, em território provavelmente hostil, do outro, sua adversária terá que se adaptar para o confronto. Afinal de contas, a trajetória de Yasmin no UFC foi construída entre as pesos-palhas (52 kg). E, ao que tudo indica, a striker busca novos ares para sua carreira em 2025, já que aceitou enfrentar a brasileira na categoria de cima, com até 57 kg. Barbosa, por sua vez, já está mais acostumada com o peso estabelecido para a disputa.

Em busca de redenção

Dione e Jauregui viveram uma temporada parecida em 2024. Depois de entrarem em ação no primeiro semestre do último ano e terem o braço erguido, a dupla acabou sucumbindo no mais recente compromisso no Ultimate, já no segundo semestre. Barbosa perdeu para Miranda Maverick, enquanto Yasmin foi superada por Ketlen Esquentadinha. Desta forma, o duelo programado para a Cidade do México serve como uma busca por redenção para ambas.

