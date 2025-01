UFC 312? Alex Poatan anima fãs com mensagem enigmática nas redes sociais; entenda

Maior estrela do Ultimate em atividade na temporada, Alex Pereira agitou a internet no último dia de 2024 com uma publicação enigmática. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Poatan' mandou um recado carinhoso para seus fãs australianos e projetou que estará no país em fevereiro. A breve mensagem rapidamente viralizou, já que no dia 8 do mês citado pelo campeão brasileiro será realizada a edição do UFC 312, em Sydney (AUS).

Desta forma, a tendência é que Poatan esteja presente 'in loco' no card numerado. Os fãs mais animados do brasileiro interpretaram a publicação como um possível anúncio de um eventual retorno aos octógonos, justamente no UFC UFC 312. Entretanto, a possibilidade deste cenário se concretizar é remota, já que o show em Sydney já conta com suas lutas principais definidas, com direito a duas disputas de cinturão anunciadas.

"Feliz Ano Novo, Austrália! Saudade de vocês, espero que todos vocês estejam bem. Nos vemos em fevereiro. Chama!", declarou o campeão brasileiro, enquanto batia em um saco de pancadas.

Cenário mais provável

O cenário mais provável é que Poatan realmente compareça ao UFC 312, mas para apoiar Sean Strickland, que enfrenta Dricus du Plessis no 'main event' da noite. Apesar de já ter enfrentado e nocauteado o americano no passado, o brasileiro construiu uma amizade com o falastrão. Em seu último camp, durante a preparação para o duelo contra Khalil Rountree Jr, Alex contou com a ajuda do 'Tarzan' nos treinos. Sendo assim, o campeão dos meio-pesados (93 kg) pode retribuir o favor meses depois, afiando Strickland para a disputa com Dricus - com quem já trocou farpas.

