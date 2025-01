São Paulo segura Rodriguinho e promete chances no início do Paulistão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo definiu que irá segurar um possível empréstimo para dar oportunidades ao meia Rodriguinho neste início de Paulistão.

O que aconteceu

O meia de 20 anos viaja com o grupo para a pré-temporada nos Estados Unidos. Ele será um dos jovens que fará parte do grupo assim como William Gomes e Henrique Carmo.

Rodriguinho será um dos atletas a voltar antes do fim do período para o início do Estadual. A tendência é que o Tricolor envie cerca de 12 jogadores para o Brasil, sendo que os titulares permanecerão em solo americano.

A ideia do Tricolor é que Rodriguinho demonstre seu potencial com duas finalidades: convencer Zubeldía ou convencer o mercado da bola. O estafe do jogador tem encontrado dificuldades em conseguir ofertas pelo atleta que pouco atuou nos últimos anos.

A equipe deve iniciar o Paulistão com um time reserva e um banco recheado por atletas da Copinha, entre eles os mais badalados Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Igor Felisberto e Marques Rickelme.