São Paulo inicia 2025 como incógnita em meio à reformulação do elenco

O São Paulo inicia 2025 cercado de dúvidas. Após a última temporada marcada pelo "quase", em que competiu, sobretudo nas copas, mas acabou sendo eliminado por detalhes, o Tricolor começa o ano tendo a difícil missão de fazer frente às principais potências do futebol brasileiro dispondo de um orçamento mais enxuto que os dos últimos anos.

A única contratação do São Paulo já confirmada para 2025 é Oscar. O reforço bombástico, no entanto, só pôde ser viabilizado graças à Superbet, patrocinadora máster do clube, que ajudará a bancar o meia de 33 anos.

Fato é que o São Paulo precisa de mais reforços, sobretudo nas laterais. Wendell é um alvo da diretoria há tempo e já tem as bases acertadas para voltar ao futebol brasileiro, entretanto, o Porto vem fazendo jogo duro para liberar o jogador antes do fim de seu contrato, que expira em junho de 2025.

Para a lateral direita o Tricolor também precisará contratar. Com a saída do veterano Rafinha e a possibilidade de Moreira se transferir por empréstimo para o Porto, como parte da compensação para a liberação antecipada de Wendell, Igor Vinícius figura atualmente como a única opção para o setor.

O grande problema é que em 2025 a diretoria são-paulina terá de "apertar os cintos". Com o acordo para o lançamento de um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) do clube, o presidente Julio Casares terá de seguir uma política de austeridade financeira imposta pela Galápagos Capital, gestora do fundo.

Por obrigação contratual, o São Paulo não poderá gastar mais do que arrecada. Parece óbvio, mas algo nada habitual no futebol brasileiro. As contratações precisarão ser mais modestas ou a diretoria terá de ser ainda mais criativa para encontrar boas oportunidades nas janelas de transferências. Em um mercado cada vez mais inflacionado pelas SAFs, a tarefa de se manter competitivo com pouco dinheiro é desafiadora.

Por isso, a diretoria planeja se desfazer de alguns atletas nesta janela de transferências. Nomes como Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Ferraresi são especulados fora do clube. Vendendo alguns de seus jogadores, o São Paulo não só gerará receita como também irá abrir espaço na folha salarial para a chegada de outros nomes.

A verdade é que, ainda que a torcida saiba das limitações orçamentárias que o São Paulo terá graças à criação do FIDC, as exigências seguirão altas. Pelo segundo ano consecutivo o time disputará a Copa Libertadores, e a chegada de um reforço tão badalado como Oscar aumentou as expectativas dos são-paulinos.

Nas próximas semanas a tendência é que mais jogadores sejam anunciados pelo São Paulo. Saídas também acontecerão. A reformulação do elenco irá acontecer. Se ele poderá competir com as principais potências do futebol brasileiro? Impossível saber.