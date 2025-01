Como será o 2025 do seu time? Veja previsão de astros, tarô e videntes

O ano começou, e os times se preparam para uma temporada repleta de títulos em jogo. Será que vai dar certo? O UOL consultou uma sensitiva, uma astróloga, uma taróloga e um vidente, e os quatro fizeram suas análises. Quais são as previsões de cada um?

Sensitiva Michele Souza

Palmeiras e Flamengo. "Há muita sorte e colheita no Palmeiras: eles vão manter o técnico e contratar um jogador extremamente importante. Pode ser que um jogador do Flamengo migre para o Palmeiras porque eles estão sendo alvo de algum tipo de feitiçaria para que não dê certo, mas não vai adiantar. As melhores energias vitais estão com Palmeiras e Flamengo. 2025 vai ser um ano muito positivo para os dois e, com certeza, virá título."

Corinthians. "Será um ano muito ruim. O Corinthians pode ser rebaixado em 2025 e terá um ano de provações. Vi um enorme problema de dívidas. Muitas mudanças vão acontecer. Vi jogador com problema sério de saúde, que pode ser um câncer. Vi troca de técnico... será um ano com muito sofrimento."

São Paulo. "Vejo um quase título para o São Paulo. Eles vão começar bem, mas vão cair demais. Eles mostraram mudança na presidência do São Paulo [...] Vai ser um ano um pouco complicado. Apareceu quase título, mas vejo eles decaindo como o Corinthians. Não vejo energia vital boa no São Paulo."

Santos. "Eu não vi o Santos muito bem para Campeonato Brasileiro, mas com energia melhor para a Copa do Brasil. Vejo boas parcerias e mudanças, mas a energia vital não está muito boa. Pode ser que eles também tenham uma decaída. Vejo um quase rebaixamento. É bastante complicado, tem que tomar cuidado para não ser rebaixado novamente."

E o Neymar? "Continuo vendo o Neymar em time árabe. Ele pode querer comprar o Santos, mas ainda não vejo jogando em nenhum time do Brasil. Ele vai estar totalmente voltado à família porque vem bebê por aí. Aliás, eu tinha previsto que a Bruna Biancardi engravidaria de novo."

Michele é radiestesista e vidente. Ela usa um biômetro e cartas para fazer suas previsões.

Astróloga Giovanna Sabrine

Flamengo. "Enfrentará alguns problemas financeiros e ficará numa sinuca de bico com a nova diretoria. É importante dar muita atenção para algumas contratações grandiosas que podem não dar o resultado esperado e se tornarem perda de dinheiro. O primeiro semestre será bem complicado com os jogos, mas no segundo tende a melhorar. Não ganha o Brasileirão."

Palmeiras. "Não chega com força esse ano. Haverá muitos desentendimentos internos e escândalos sobre o comportamento dos jogadores — e pode recair na Leila também. Podemos esperar um ano muito intenso e até uma decepção com alguma contratação. O Palmeiras está passando por um momento 'volta para casa' e precisa se reorganizar melhor. Mudanças acontecerão, mas não vai ter rebaixamento."

Corinthians. "O ano tem tudo para ser muito bom. O clube vem com muito foco pelos títulos, mas é importante que o time se estabeleça bem no primeiro semestre, porque o período entre junho e agosto pode apresentar algumas dificuldades. Não aposto que ganhe o Brasileirão, mas no Paulistão a briga vai ser boa. Uma contratação imensa chegará e pegará todos de surpresa."

São Paulo. "Por mais que o Corinthians brigue, o São Paulo vence o Paulistão. O Tricolor chega com força total para tornar 2025 seu grande ano de vitórias, mesmo com a saída de um grande nome da equipe — que acontecerá por meio de uma fofoca. O ano vem com grandes títulos e um time muito renovado, competitivo e focado com boas contratações."

Santos. "Tem tudo para ser um ano incrível com uma cura de um período bem difícil. Eram trânsitos pesados. Vejo a volta de um grande jogador — não garanto que seja Neymar, mas pode até ser algum grande nome na diretoria do clube. O momento é de bastante união, trabalho e reestruturação financeira. Os ventos levam até a uma vitória no Paulistão, sim, mas Jair [zagueiro] pode ter um lesão em abril."

Botafogo. "Depois de um 2024 excelente, 2025 até começará bem, mas o segundo semestre traz grandes dificuldades com saídas de jogadores, problemas na diretoria, discussões internas. Não chegará a cair, mas vai ficar perto da corda bamba."

Giovanna analisa o mapa astral e coleta análises de aspectos dos planetas em trânsito com os astros do mapa dos clubes.

Taróloga Mariana Fonseca (MFTarot)

Flamengo. "Vem com novas alianças trazendo um bom trabalho e estrutura, porém, no segundo semestre, sofrerá com aborrecimentos e bastante dificuldade de progredir. É um ano de controle e de estabilidade, mas não vejo grandes títulos."

Palmeiras. "Uma mulher (acredito que a Leila) será fundamental em 2025. Ela terá reconhecimento e méritos por um trabalho de organização e harmonia. Pode existir algum tipo de desentendimento dentro da equipe, mas tudo será resolvido rapidamente. Grande chance de título."

Corinthians. "2025 tem muita abertura para novas negociações e contratações. É um ano de paciência e reconstrução. O clube terá um apoio fundamental da torcida e tem chances de beliscar um título."

São Paulo. "Vem com bastante investimento e renovação. Provavelmente, exista um corte de algum homem que traz confiança e segurança para o time. Terá um ano bom, vejo ir longe nos campeonatos — mas não vejo ganhar."

Santos. "Desorganização, falta de estrutura e liderança. O time terá muitos problemas com algum homem, gerando confusão e até mesmo brigas internas. Ano difícil e de sacrifícios."

Mariana utiliza o baralho cigano para fazer suas previsões.

Vidente Mestre José

Flamengo. "Vai enfrentar um ano muito pesado, apesar de um grande investimento chegar. O ano será muito difícil para os torcedores."

Palmeiras. "Vem forte e consegue ganhar um título até o final do ano."

Corinthians. "Em 2025, o clube trouxe a roda da fortuna. O time vai ganhar um título. Não é o do Brasileirão, mas ganhará um título."

São Paulo. "Vai brigar para não cair, e há grandes riscos de ser rebaixado."

Santos. "Não ganha nenhum título, mas ficará razoavelmente bem e fará um ótimo Campeonato Brasileiro."

José usa itens do tarô hermético para fazer suas previsões.