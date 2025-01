Pré-temporada, estreia no Paulista e clássico em casa: veja o calendário do Santos em janeiro

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos quer esquecer 2024 e voltar a viver tempos de glórias. O primeiro objetivo é o Campeonato Paulista, que, em 2025, começa na segunda semana de janeiro.

A reapresentação do Santos está marcada para esta sexta-feira, dia 3. O novo técnico Pedro Caixinha, anunciado no dia 23 de dezembro, tem 13 dias para conhecer e preparar o elenco para a estreia no Paulista. O primeiro adversário do Peixe é o Mirassol, e o jogo está marcado para o dia 16 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Três dias após enfrentar o Mirassol, o Santos tem pela frente o compromisso contra a Ponte Preta, em Campinas, que antecede o primeiro clássico da equipe no ano. No dia 22, o Peixe faz a reedição da última final do Paulista contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e volta a encontrar um rival depois de nove meses. A bola rola a partir das 19h30.

O Santos FC estreará no #PaulistãoSicredi2025, na quinta-feira, 16 de janeiro, às 21h30, contra o Mirassol, na Vila Viva Sorte. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (30), pela Federação Paulista de Futebol. A rodada de abertura da competição será na quarta-feira, 15 de...

Posteriormente, o Santos tem dois jogos seguidos fora de casa. O primeiro, pela quarta rodada do Estadual, é contra o Velo Clube, em Rio Claro. Na sequência, a equipe enfrenta o São Bernardo, pela quinta rodada, em São Bernardo do Campo.

De férias desde o fim da Série B, o elenco do Peixe teve um descanso maior do que o dos rivais Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que encerraram a última temporada em dezembro. A pré-temporada do time praiano também será mais longa que a dos rivais, que se reapresentarão mais para frente.

Inicialmente, o Santos dividiria as atenções do mês de janeiro entre o Paulista e a Orlando Cup, competição amistosa que acontecerá nos Estados Unidos. Todavia, o clube desistiu de participar do torneio e, assim, o foco total passa a ser o Estadual.

Confira os cinco primeiros jogos do Santos no Paulista

1ª rodada: Santos x Mirassol - 16 de janeiro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos



2ª rodada: Ponte Preta x Santos - 19 de janeiro (domingo), às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas



3ª rodada: Santos x Palmeiras - 22 de janeiro (quarta-feira), às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos



4ª rodada: Velo Clube x Santos - 25 de janeiro (sábado), às 18h30, no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro



5ª rodada: São Bernardo x Santos - 29 de janeiro (quarta-feira), às 18h30, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo