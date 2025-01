Pré-temporada apertada e estreia no Paulista: veja o calendário do Palmeiras no mês de janeiro

O Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol para a pré-temporada de 2025 na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. A delegação palmeirense começa, portanto, a preparação para a disputa do Campeonato Paulista, que, neste ano, começa mais cedo do que o habitual.

O calendário do futebol brasileiro em 2025 precisou passar por uma mudança devido à Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que terá Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras participando. O torneio será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos.

Dessa forma, o Campeonato Paulista precisou ser antecipado para melhor distribuição dos jogos nas datas posteriores. O Palmeiras entra em campo no Estadual buscando o tetracampeonato consecutivo. A equipe está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

A estreia do Verdão no Estadual está marcada para acontecer no 15 de janeiro (quarta-feira), contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília). Depois disso, pela segunda rodada, o Alviverde encara o Noroeste, no dia 18, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, às 18h30.

O compromisso pela terceira rodada do Estadual é o primeiro clássico do Verdão no ano, contra o Santos, na Vila Viva Sorte, programado para acontecer no dia 22 de janeiro. Na quarta rodada, o Palmeiras encara o Novorizontino, em casa, no dia 25, às 20h30. Por fim, para fechar o mês, o Alviverde duela com o Red Bull Bragantino, no dia 28, também como mandante, às 19h30.

Confira os jogos do Palmeiras em janeiro, pelo Paulistão:

1ª rodada - Palmeiras x Portuguesa, 15 de janeiro, às 21h35



2ª rodada - Noroeste x Palmeiras, 18 de janeiro, às 18h30



3ª rodada -Santos x Palmeiras, 22 de janeiro, às 19h30



4ª rodada - Palmeiras x Novorizontino, 25 de janeiro, às 20h30



5ª rodada - Palmeiras x Red Bull Bragantino, 28 de janeiro, às 19h30