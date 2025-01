Palmeiras chega a 2025 com três jogadores com contrato perto do fim; veja quem são

O Palmeiras chega em 2025 com três atletas entrando no último ano de contrato com o clube. São os casos dos laterais Marcos Rocha e Mayke e do goleiro Marcelo Lomba. Além disso, o técnico Abel Ferreira também tem vínculo com o Alviverde apenas até o fim deste ano, por enquanto.

As situações de cada um deles é diferente. Nos últimos anos, o Palmeiras manteve uma filosofia de manutenção do elenco, mas principalmente aos veteranos, não tem dado muito tempo de contrato nas renovações. Assim como aconteceu no fim de 2023, o Verdão aproveitou o fim da temporada e renovou por apenas mais uma temporada os contratos de Marcos Rocha e Marcelo Lomba.

O veterano Marcos Rocha tem sido uma das peças de confiança de Abel Ferreira. O atleta enfrenta concorrência de Mayke e Agustin Giay no setor e, mesmo assim, em 2024, foi o lateral-direito com mais aparições, tendo disputado 51 partidas. O camisa 2, de 36 anos, está no Verdão desde 2018 e soma 12 títulos. Com isso, é um dos jogadores que mais levantaram taças pelo clube.

Marcelo Lomba também teve seu vínculo renovado em dezembro. Reserva imediato de Weverton, ele também teve alteração salarial, conforme publicado no BID da CBF. O arqueiro está no Verdão desde 2022 e desde então mantém a função de substituir o goleiro titular, quando necessário. Neste ano, Lomba esteve em campo em seis oportunidades. Ao todo, ele soma 22 jogos e sete títulos pelo Alviverde.

Já o lateral-direito Mayke renovou seu vínculo, pela última vez em janeiro de 2024, também por mais um ano, assim como os outros dois companheiros. Nesta temporada, Mayke sofreu com lesões e não conseguiu ter grande destaque, como teve em outras oportunidades. Ao longo do ano, sofreu com lesão na panturrilha direita, edema e lesão na coxa direita.

E o Abel?

O técnico Abel Ferreira chega a 2025 também em seu último ano de contrato. A última renovação do treinador foi anunciada pela presidente Leila Pereira, em janeiro deste ano depois de o treinador ser cobiçado por outros clubes. A mandatária foi reeleita e assumiu seu segundo mandato como presidente em dezembro de 2023.

Uns de seus desejos, expressos publicamente, é a de manter Abel até o fim de sua gestão. Ou seja, até dezembro de 2027. Após o retorno das férias, Leila e Abel devem acertar o futuro do treinador no clube, antes do início da temporada, que será com calendário cheio.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa.