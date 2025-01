Neymar em Dubai, Gabigol anunciado, Marta na neve: o réveillon dos atletas

Do UOL, em Santos (SP)

O reveillón dos principais boleiros e atletas do Brasil teve luxo em Dubai, anúncio de futuro e até muito frio na neve.

Neymar

Neymar passou a virada com família e amigos em Dubai. "Aposentado da farra", como o próprio disse num evento de poker, ele tem um fim de ano mais tranquilo ao lado de Bruna Biancardi.

Gabigol

Justamente à meia-noite o atacante foi anunciado pelo Cruzeiro. Gabigol não publicou registros do réveillon e se concentrou nas divulgações do acordo com a Raposa.

Gabriel Medina

Medina publicou fotos com amigos. Dessa vez o surfista não virou ao lado de Neymar.

Rodrygo

O atacante do Real Madrid curtiu a chegada de 2025 na Espanha. O Rayo publicou fotos ao lado dos famíliares.

Marta

A Rainha passou a virada de ano na neve com a família, como mostrou no stories do Instagram. Ela não publicou onde esteve, mas deixou um recado otimista para o ano que chega.

Imagem: Reprodução/Instagram/@martavsilva1

Rayssa Legal

A Fadinha publicou fotos de branco. Um dos registros foi ao lado do irmão Arthur.

Sem "mimos"

A tenista Beatriz Haddad Maia já está em início de temporada na Austrália e postou uma foto na academia no primeiro dia do ano.