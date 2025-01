Mercado: Gabigol explica escolha, corintiano se despede, e Fla tem novidade

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quarta-feira (1°) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Gabigol posa com a camisa do Cruzeiro; atacante anunciou novo clube no Réveillon Imagem: Reprodução/4comm

Gabigol "abre o ano". A contagem regressiva para 2025 acabou, e Gabigol "inaugurou" o ano ao anunciar que jogará no Cruzeiro em meio ao Réveillon. O atacante de 28 anos afirmou à Globo estar muito feliz e explicou o motivo que o levou a escolher a equipe mineira. "Aqui tem grandes jogadores, uma grande torcida e um grande clube, acho que é tudo o que um jogador quer para poder ter desafios e missões novas. Tenho 28 anos, passei por muita coisa, aprendi muito e creio que é meu melhor momento dentro e fora de campo. É um projeto novo para eu alcançar algumas metas que tenho."

Recorde alviverde. O Palmeiras resolveu gastar nesta janela de transferências e, apenas com as chegadas os atacantes Paulinho e Facundo Torres, bateu o recorde de investimento desde de que Leila Pereira assumiu a presidência, com R$ 187,5 milhões. A quantia já supera o valor investido no ano passado em aproximadamente R$ 8,5 milhões. Em 2024, o clube gastou R$ 179 milhões para trazer Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo, Maurício e Agustín Giay.

Paulo Dutra, novo diretor-geral do Flamengo, trabalhou na gestão Bandeira Imagem: Reprodução/Instagram

Novidade rubro-negra. O Flamengo anunciou Paulo Dutra como novo diretor-geral. Na prática, o executivo vai substituir Reinaldo Belotti, que atuava na figura de CEO — ele deixa o rubro-negro após seis anos. Dutra tem 58 anos e já trabalhou como diretor administrativo e financeiro do clube entre 2013 e 2017, período da gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello.

O adeus ao ídolo. O Fluminense se despediu oficialmente de Felipe Melo, que não teve contrato renovado e está livre no mercado aos 41 anos. O clube exaltou a trajetória do zagueiro e disse que ele "ajudou a resgatar cultura vitoriosa no clube" durante sua trajetória, que acabou depois de três temporadas completas.

Ruan Oliveira em ação com a camisa do Corinthians; meia sofreu com lesões Imagem: Abner Dourado/AGIF

Despedida no Corinthians. O meio-campista Ruan Oliveira utilizou seu perfil no Instagram para se despedir do Corinthians. O atleta não teve seu vínculo renovado pelo alvinegro. "Que honra ter vestido essa camisa nos últimos 5 anos. Obrigado, Corinthians! Pude crescer e me desenvolver como atleta e como homem. Ganhamos e perdemos e tudo valeu muito. Vamos em frente, em busca dos próximos objetivos. Grato sempre a Deus!", escreveu o jogador de 24 anos, que teve passagem sendo marcada por graves lesões.

Reforço na área. O Fortaleza anunciou a contratação do meio-campista argentino Pol Fernández até o final de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O atleta chega ao clube cearense sem custos. Ele foi revelado pelas categorias de base do Boca Juniors e possui três passagens pelo clube argentino — Pol também defendeu as cores do Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing, da Argentina, e do Cruz Azul, do México.

Rodriguinho terá mais oportunidades com a camisa do Tricolor no Paulistão Imagem: Erico Leonan/SPFC

Joia fica (e deve ganhar espaço). O São Paulo definiu que irá segurar um possível empréstimo para dar oportunidades ao meia Rodriguinho neste início de Paulistão. O meia de 20 anos viaja com o grupo para a pré-temporada nos EUA. Ele será um dos jovens que fará parte do grupo de cima — assim como William Gomes e Henrique Carmo.

E o Bernabei? O Inter avançou nas tratativas para adquirir em definitivo o lateral-esquerdo Bernabei, que atuou emprestado pelo Celtic, da Escócia, na última temporada. O Colorado apresentou uma oferta de compra ao time escocês e se aproximou de um acordo. Há otimismo do clube gaúcho para resolver a questão até o final de semana. O estafe do atleta prega cautela e afirma que ainda não há um acordo.