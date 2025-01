Los Angeles Lakers perde para Cleveland Cavaliers e vê adversário emendar oitavo triunfo na NBA

Na madrugada desta quarta-feira, o Los Angeles Lakers, de LeBron James, recebeu o Cleveland Cavaliers na Crypto.com Arena, em Los Angeles, e foi superado por 122 a 110. Assim, os visitantes emendaram o oitavo triunfo na NBA.

Os Lakers, que vinham de duas vitórias seguidas (contra Golden State Warriors e Sacramento Kings), voltaram a perder. O time se encontra na sétima colocação da Conferência Oeste, com 18 triunfos e 14 derrotas. O cestinha do jogo foi Austin Reaves, que marcou 35 pontos apesar da derrota. Do outro lado, o Cleveland Cavaliers, que teve Jarrett Allen como seu melhor marcador (27 pontos), segue embalado. A equipe é a primeira na classificação da Conferência Leste, com incríveis 29 triunfos e quatro derrotas.

Agora o Los Angeles Lakers encara o Portland Trail Blazers nesta sexta-feira. A partida acontece à 00h30 (de Brasília), novamente na Crypto.com Arena. No mesmo dia, o Cleveland Cavaliers duela diante do Dallas Mavericks. O jogo acontece às 22h30, no American Airlines Center, em Dallas.

O Cleveland Cavaliers chegou a abrir 15 pontos de vantagem. Porém, no fim do primeiro quarto, viu cair para somente quatro.

Os Lakers viraram a partida no começo do segundo quarto, deixando o placar 44 a 42. Mas os donos da liderança da Conferência Leste não desanimaram e logo assumiram novamente a vantagem (58 a 53).

No terceiro e penúltimo quarto, o Cleveland Cavaliers tomou alguns sustos, mas na reta final conseguiu ampliar o placar para 87 a 78.

Por fim, os Lakers mostraram força e diminuíram o prejuízo para somente cinco pontos, mas os visitantes não perderam a concentração e logo voltaram a marcar novamente, terminando com o placar de 122 a 110.